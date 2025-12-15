Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Soest (ots)

Am letzten Samstag (13.12.2025) kam es im Soester Stadtgebiet zu zwei Wohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 19:35 Uhr drangen unbekannte Täter nach aufhebeln eines Terrassenfensters in die Wohnung der Geschädigten ein. Mehrere Räume wurden auf der Suche nach Diebesgut durchsucht.

Um 20:28 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar im Von-Köppen-Weg ein offen stehendes Fenster im Wohnhaus nebenan. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter auf das Flachdach der Garage gelangten und von hier unter Zuhilfenahme einer Leiter das Fenster im Obergeschoß aufhebelten. Nach Betreten des Hauses wurden sämtliche Räume durchsucht. Da die Geschädigten nicht anwesend und auch telefonisch nicht erreichbar waren, wurde der Tatzeitraum zwischen 12 Uhr und 20 Uhr eingegrenzt.

In beiden Fällen können derzeit keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen sich telefonisch unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell