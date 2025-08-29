PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Suche nach vermisstem 39-jährigen

Kreis Soest (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach dem bereits seit einer Woche vermissten 39-jährigen Stephan Tassilo K.

Herr K. stammt ursprünglich aus Welver, ist derzeit aber vermutlich ohne festen Wohnsitz. Stephan Tassilo befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 186 cm
   - Glatze/kurze Haare
   - schwarzer Hoodie
   - graue Jogginghose

Die Polizei erhielt heute Kenntnis von der abgängigen Person und sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach dem 39-jährigen. Sollte dieser angetroffen werden, so wird gebeten, den Notruf unter der 110 zu wählen.

Hinweis für die Medienvertreter: Die beiden angehängten Bilder dürfen zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

