POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots) - Am 24. Mai, zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Hochhaus im Kerstin-von-Herbag-Weg ein. Die Einbrecher hebelten zunächst gewaltsam die Eingangstür der Wohnung in der fünften Etage auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten mehrere Spirituosen und verließen das Hochhaus in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, ...

