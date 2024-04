Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldautomaten aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag 10 Uhr bis Montag 11 Uhr, wurden zwei Geldautomaten in einem Supermarkt in der Bökenförder Straße aufgebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über das Dach Zugang zum Vorraum der Geldautomaten und öffneten diese gewaltsam. Um Spuren zu verwischen, entleerten sie einen Feuerlöscher. Die Täter konnten eine sechsstellige Summe erbeuten.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 gerne entgegen.

