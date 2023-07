POL-SO: Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Am Dienstag, um 17:40 Uhr, kam es in einem Parkhaus auf der Werkstraße zu einem Raubdelikt. Einem 24-jährigen, derzeit in Soest lebenden Mann, wurde das Handy und die Brieftasche geraubt. Er geriet mit einem 25-Jährigen, derzeit ohne festen Wohnsitz, in einen Streit der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 25-Jährige schlug den Soester mehrfach in das Gesicht und besprühte ihn anschließend mit Pfefferspray. Danach flüchtete er in ...

mehr