Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots)

Ein Zeuge rief am Mittwoch, um 20:45 Uhr die Polizei zum Bahnhof. Er hatte beobachtet, wie fünf Männer um einen einzelnen Mann auf Bahnsteig 1 zugingen. Einer der Männer schlug auf den einzelnen Mann ein. Außerdem erkannte der Zeuge ein Messer in der Hand des Schlägers. Das Opfer ging zu Boden und der Aggressor trat noch mehrfach auf ihn ein. Dank der Beschreibung des Zeugen konnte die Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz finden. Er versuchte zunächst in Richtung Innenstadt zu flüchten, konnte jedoch am Brüdertor von den Beamten gestellt werden. Der 24-jährige, zurzeit in Soest lebende Mann, hatte kein Messer bei sich. Ein Atemalkoholvortest ergab den Wert von 1,28 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das Opfer, ein 18-jähriger zurzeit in St. Augustin lebender Mann, war offensichtlich verletzt. Er hatte eine oberflächliche Schnittwunde an der Stirn. Sein Verhalten gegenüber der Polizei war wenig kooperativ. Der Rettungsdienst konnte ihn vor Ort versorgen. Eine weitere Untersuchung im Krankenhaus lehnte der stark alkoholisierte Mann ab. (lü)

