POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots) - Am Dienstag, um 22:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Niederbergheimer Straße/Lübecker Ring zu einem Unfall. Eine 21-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Audi auf der Niederbergheimer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie geradeaus weiter zu fahren. Die Lichtzeichenanlage zeigte für sie grün und die Soesterin fuhr in die Kreuzung ein. Von rechts näherte sich der VW Golf einer 75-jährigen Frau aus Soest. Diese fuhr trotz für sie ...

