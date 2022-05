POL-SO: Lippetal-Lippborg - Vermisstensuche

Soest (ots) - Am Montag, um 12:58 Uhr, kam es am Goldschmiedeweg zu einem Unfall. Ein 35-jähriger Mann aus Werl war mit seinem E-Scooter auf dem Franz-Weger-Weg unterwegs. An der Kreuzung mit dem Goldschmiedeweg fuhr er einfach ohne zu stoppen in die Kreuzung. Hier kollidierte das Zweirad mit dem Polo einer 56-jährigen Frau aus Lippetal. Der Scooter-Fahrer wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen. Dabei verletzte ...

