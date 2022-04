Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigen Mädchen

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Seit Freitagnachmittag (8. April 2022) wird ein 13-jähriges Mädchen aus Geseke nach einem Streit mit ihrer Erziehungsberechtigten vermisst, welche daraufhin am Sonntag die Polizei einschaltete. Ermittlungen an bekannten Anlaufadressen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 13-Jährigen liegen nicht vor. Die Vermisste hat einen schlanken Körperbau und hat blondes, schulterlanges Haar. Sie trug zuletzt eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine weiße Hose und schwarze Schuhe der Marke "Nike". Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Kindes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell