Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Vermisstensuche geht weiter

Möhnesee (ots)

Seit Donnerstagmorgen (18. März) ist die Polizei auf der Suche nach einer 50-jährigen Frau vom Möhnesee. Die Gesuchte befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Während bereits gestern der Möhnesee im Bereich Delecke von der Feuerwehr mit einem Boot abgesucht wurde, suchten Kräfte der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailers großflächig Bereiche am Möhnesee, insbesondere in Delecke, ab. Die Kriminalpolizei ist auch am Folgetag im Rahmen weiterer Ermittlungen tätig und hat sich entschlossen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung, um ihre Mithilfe zu bitten. Die Gesuchte ist

- 50 Jahre alt - circa 160 cm groß - hat schulterlange, rote Haare - und zzt. ein Hämatom im Bereich der Nase - Die Polizei geht davon aus, dass sie einen grünen Mantel trägt.

Zeugen, die die Vermisste seit Donnerstag gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell