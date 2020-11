Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

LippstadtLippstadt (ots)

Mitte August brachte ein unbekannter Tatverdächtiger in Lippstadt falsche 50-Euro-Scheine in Umlauf. In einem Laden konnte er fotografiert werden. Mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichts wurde das Bild für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Polizei fragt: "Wer kennt diesen Mann?" Hinweise werden unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen genommen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell