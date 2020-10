POL-SO: Vermisstensuche im Bereich Ense - Haus Füchten

Kreispolizeibehörde Soest

Die Polizei sucht derzeit nach dem 67- jährigen Heinrich W. aus Ense. Der in Haus Füchten wohnende Mann hat seinen Wohnort gegen 13:00 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen. Der Vermisste leidet an Alzheimer und ist örtlich nicht orientiert - es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet - Möglicherweise bewegte sich der Vermisste zur Nachmittagszeit auf dem Ruhrtalradweg.

Beschreibung:

- bekleidet mit dunkelblauer Winterjacke mit roten Querstreifen - schwarze Jeans - beige Schuhe - 172 cm groß - leicht untersetzte Figur - Vollbart - kurze schwarz-graue Haare

Zur zeit laufen Suchmaßnahmen der Polizei, der Feuerwehr unter Einbindung von Suchhunden des DRK und eines Polizeihubschraubers.

Die Familie des Vermissten stimmt einer Öffentlichkeitsfahndung zu.

Sollten Sie Angaben zu dem Aufenthaltsort des Vermissten machen können, so werden Sie gebeten, den Polizei - Notruf - 110- zu rufen.

