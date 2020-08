Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wer kennt den Mann auf dem Foto ? (Folgemeldung)

Soest (ots)

Am heutigen Tag (07.08.2020) wurde durch die Kreispolizeibehörde Soest ein Foto eines dringend Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Person hatte im Juni Mitarbeiter einer Spielhalle in Soest bedroht und beleidigt.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Person bereits am selben Tag angetroffen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Polizeiwache in Soest zugeführt werden, so dass die Öffentlichkeitsfahndung hiermit eingestellt werden kann. (lo)

