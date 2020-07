Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Enkeltrick

Werl (ots)

Trotz der reichlichen Berichterstattung über Trickbetrüger am Telefon, kam es am Freitagnachmittag erneut zu einem Enkeltrick-Betrug. Eine junge Frau meldete sich am Telefon einer Werlerin und sprach diese auch sofort mit dem Wort "Oma" an. Die Angerufene ging sofort darauf ein und fragte ob etwas passiert sei. Es folgte die "alte Geschichte": "Ich hatte einen Unfall und muss dringend bezahlen damit ich meinen Führerschein behalten kann." Auch ein Herr der Versicherung bestätigte die Forderung der "Enkelin". So wurde bald darauf ein mittlerer fünfstelliger Betrag von einem Boten an der Haustür abgeholt. Den Betrug bemerkte die Frau erst, als sie später ihre Enkelin anrief, die jedoch von nichts wusste ... Aus Opferschutzgründen wird keine genaue Ortsangabe und keine Altersangabe gemacht. Präventionshinweise zu solchen Fällen sind eigentlich jedem bekannt. Trotzdem fallen ältere Mitbürger immer wieder auf solche Anrufe herein. Das beste Mittel um erst gar nicht angerufen zu werden ist, seinen Namen aus dem Telefonbuch löschen zu lassen. Wer dort nicht drin steht, wird auch nicht von Betrügern angerufen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell