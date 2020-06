Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Öffentlichkeitsfahndung - 85-jähriger Mann vermisst

Warstein (ots)

Seit heute Nachmittag (02.06.2020) 14.00 Uhr wird aus einem Krankenhaus in Warstein der 85-jährige Bruno Salm vermisst. Der Vermisste ist etwa 1,55m klein und hat hellgraues, lichtes Haar in Form eines Haarkranzes. Bekleidet ist er mit einem karierten Hemd, einer blauen Strickjacke und einer grauen Tuchhose. Vermutlich hat er einen Gehstock dabei. Der Gesuchte braucht dringend medizinische Versorgung und soll nicht sehr gut zu Fuß sein. Bei Antreffen rufen sie bitte die Polizei in Warstein unter 02902 91000 oder den Notruf 110 an. (Rö)

