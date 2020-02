Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brand einer Scheune - Erstmeldung

Werl (ots)

Am heutigen Morgen (29.02.2020), gegen 06.30 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Werl alarmiert worden. Im Bereich des Prozessionsweges hatte eine Scheune mit Stroh Feuer gefangen. Mehrere Ballen brannten in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr muss angrenzende Gebäude kühlen, um ein Übergreifen des Feuers durch Funkenflug zu verhindern. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden, die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an. (Rö)

