Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Polizei sucht 50-jährigen Vermissten

Kreis Soest (ots)

Am 3. Dezember wurde der 50-jährige Jurij Saibel aus Soest bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Soester könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Er wurde letztmalig am 30. November diesen Jahres in Soest gesehen. Am 06.12.2019 wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Wagen des Vermissten seit Anfang Dezember auf einem Wanderparkplatz in Brünningsen steht. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und mehrerer Polizeidiensthunde, ergebnislos durchgeführt. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto des Vermissten mit der Bitte, dass sich Zeugen, die den Vermissten nach dem 30. November diesen Jahres noch gesehen haben, bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 melden sollen. (reh)

