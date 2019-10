Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wer kennt diese Männer?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lippstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer betraten am 12. September diesen Jahres, gemeinsam zwei Lebensmittelgeschäfte in der Otto-Hahn-Straße beziehungsweise der Curiestraße in Lippstadt. Sie gaben vor, an den jeweiligen Kassen Bargeld wechseln zu wollen. Durch einen Trick (Wechselfalle) erbeuteten sie Scheingeld in Höhe von 570 Euro. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell