Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte

Wadersloh/Liesborn - Suche nach Seniorin dauert an

Erwitte - Wadersloh - Liesborn (ots)

Seit dem vergangenen Samstag sucht die Polizei nach einer vermissten Seniorin aus Erwitte. Bei der Suche wurden bisher starke Kräfte am Boden, sowie Spürhunde und Hubschrauber eingesetzt. Leider konnte die 86-jährige Emilie Mitzlaff bisher nicht gefunden werden. Am Montagnachmittag gab es Hinweis zu ihrem Aufenthalt südlich von Liesborn. Hier finden zur Zeit weitere Suchmaßnahmen statt. .Sollten Sie in diesen Bereichen eine Person - wie nachfolgend beschrieben - sehen, wählen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf "110". (lü) Beschreibung: - graue Haare - fliederfarbener Pullover - weißes T-Shirt - Schwarze Steppjacke

