Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: aktuelle Suchmaßnahmen nach vermisster 86-Jähriger

Soest (ots)

Seit dem gestrigen Tag suchen Kräfte der Kreispolizeibehörde Soest nach der 86 - jährigen Frau Emilie Mitzlaff. Nach der veranlassten Öffentlichkeitsfahndung ergeben sich nun mehrere Hinweise, dass die Vermisste am gestrigen Abend nördlich der Ortschaft Stirpe und südlich des Ortes Overhagen auf dem Cappeler Weg gesehen worden ist. Zudem sei sie auch zwischen Erwitte und Bad Westernkotten gesehen worden. Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich nun auf diese Bereiche. Aktuell ist dort unter anderem eine Rettungshundestaffel zusammen mit der Polizei im Einsatz. Sollten Sie in diesen Bereichen eine Person - wie nachfolgend beschrieben - gesehen haben, so werden Sie gebeten, den Polizeinotruf "110" zu wählen.

Beschreibung:

- graue Haare - fliederfarbener Pullover - weißes T-Shirt - Schwarze Steppjacke

(Kiese)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell