POL-SO: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung- Bad Sassendorf

Seit 20:00 Uhr des gestrigen Tages (Freitag 09.08) wird Frau Ingrid Röttgen aus Bad Sassendorf vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass die Vermisste sich zu Fuß von der Weststraße in Bad Sassendorf in derzeit unbekannte Richtung entfernte und seit dem nicht zurückkehrte. Die Vermisste könnte sich in einem verwirrten, desorientierten Zustand befinden. Seit Beginn des Bekanntwerdens laufen intensive Suchmaßnahmen der Polizei Soest unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und Personensuchhunden. Die 88 -jährige Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- Hellgraue Hose

- Rötliche Bluse mit Applikationen

- Graue orthopädische Schuhe

- Hellgraues Haar

- Brillenträgerin

Sie führt einen Rollator mit sich. Derzeit kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste ein Taxi oder den öffentlichen Personennahverkehr genutzt hat. Sollten Sie die Vermisste gesehen haben, aktuell wiedererkennen oder sonstige Hinweise in dieser Angelegenheit mitteilen können, so werden Sie gebeten, sich über den Polizeinotruf (110) oder der Rufnummer 02921-91000 zu melden. Hinweis: mit dem Einverständnis der Angehörigen wird angehängtes Lichtbild veröffentlicht. (Kiese)

