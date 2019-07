Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Folgemeldung Werl - Fröndenberg - Bochum - Wattenscheid - Polizei sucht 80-Jährige aus Seniorenzentrum

Werl - Fröndenberg - Bochum - Wattenscheid (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, verließ eine 80-jährige Bewohnerin eines Seniorenzentrums in Werl am Westuffler Weg die Anlage. Eine Nachschau durch Mitarbeiter des Seniorenheims verlief erfolglos, so dass die Polizei um Unterstützung gebeten wurde. Die Suchmaßnahmen wurden unter Hinzuziehung weiterer Kräfte, unter anderen eines Mantrailer-Hundes und eines Polizeihubschraubers bis in die Nacht forciert. Die 80-Jährige konnte bislang nicht aufgefunden werden. Phasenweise befindet sich die Werlerin in einem verwirrten Zustand. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Frau wird als zirka 165 cm lang, von schlanker Statur mit kurzen, grauen Haaren beschrieben. Sie trug ein weißes T-Shirt und Hausschuhe. In einer Plastiktüte führte sie zudem noch Turnschuhe mit. Die Werlerin ist schlecht zu Fuß unterwegs und eigentlich auf einen Rollator angewiesen. Dieser befindet sich jedoch noch am Seniorenzentrum. Aufgrund des Anzeigeverhaltens des Spurensuchhundes und der Schwierigkeiten sich über längere Strecken zu Fuß fortzubewegen könnte die Vermisste gegebenenfalls auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben. Die 80-jährige Rentnerin wohnte früher in Fröndenberg, so dass sie sich auch möglicherweise dorthin begeben haben könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen.

Zusatz: Die vermisste Rentnerin konnte bislang nicht aufgefunden werden. Aufgrund dessen veröffentlicht nun die Polizei ein Foto der 80-Jährigen. Nach den aktuellen Ermittlungen geht die demenzkranke Frau davon aus, dass sie mit Nachnamen "Seier" heißen würde. Mit diesem Namen könnte sie sich bei anderen Personen vorstellen. Weiterhin glaubt sie, dass sie in Wattenscheid oder Bochum wohnen würde. (reh)

