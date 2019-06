Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Leichtverletzte Autofahrerin auf der Beckumer Straße

Lippetal (ots)

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Beckum befuhr heute gegen 8.05 Uhr die Beckumer Straße in Herzfeld als sie in Höhe der dortigen Feuerwehr aus ungeklärten Gründen nach rechts auf einen Schotterweg abkam. Beim Versuch den Fahrfehler zu korrigieren kam sie gänzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Die Autofahrerin musste durch die Feuerwehr Lippetal aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit dem Rettungswagen wurde sie zur vorsorglichen zur ambulanten Untersuchung in ein Beckumer Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. (reh)

