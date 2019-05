Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Einbruch in Kindergarten

Soest (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in den Kindergarten an der Straße Am Hellweg ein. Die Diebe hebelten dazu die Haupteingangstür auf. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen dort bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

