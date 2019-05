Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Exhibitionist am Bahnhof

Bad Sassendorf (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr einen Mann auf dem Bahnsteig des Bahnhofs in der Kaiserstraße. Von einem gegenüberliegenden Schulungsraum aus konnte sie den Mann beobachten. Der Unbekannte öffnete nach geraumer Zeit seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil. Anschließend stieg er in den Zug, der weiter in Richtung Lippstadt fuhr. Der Mann wird als zirka 40 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm lang er hat kurze, dunklen Haare und grauen Ansätzen beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Trainingsjacke und dunkle Hose. Ein Bein zog er hinterher. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh) .

