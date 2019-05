Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Parkplatzrempler

Lippstadt (ots)

Schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Parkplatzremplers an der Erwitter Straße. Eine 36-jährige Anröchterin parkte am Montag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.05 Uhr ihren schwarzen Skoda auf einem Parkplatz für Geschäftskunden an der Erwitter Straße in Lippstadt. Als sie zu dem Wagen zurückkehrte stellte sie fest, dass ein Unbekannter offensichtlich gegen ihren Stoßfänger am Wagen gefahren war und sich dann vom Unfallort entfernt hatte, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Unfallwagens. Zeugen haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

