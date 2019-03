Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Streit am Autohaus

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, kam es an einem Autohaus an der Hammer Straße zu einem Streit während einer Kaufabwicklung. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen von zwei je vierköpfigen Gruppen anschließend die Aussagen auf. Beide Gruppen beschuldigten sich gegenseitig der Körperverletzung. Dabei soll auch eine Eisenstange im Spiel gewesen sein. Ein 21-jähriger Mann aus Georgien war leicht verletzt worden. (lü)

