Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Beim Überholen zusammengeprallt

Erwitte (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Lippstädter mit seinem silbernen Skoda die L856 (frühere B1) aus Richtung Soest kommend in Richtung Erwitte. Zirka 300 Meter vor Schmerleke überholte ein entgegenkommender Autofahrer seinerseits den vor ihn fahrenden Wagen. Hierbei kam der Überholende auf die Fahrbahn des Skoda-Fahrers. Bei diesem Überholvorgang schlug der Außenspiegel des Überholenden gegen den des Lippstädters, so dass ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstand. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern und anzuhalten, setzte der andere Autofahrer seine Fahrt in Richtung Soest fort. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0294191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell