Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Durchsuchung erfolgreich

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag durchsuchten Beamte der Kreispolizeibehörde Soest ein Haus an der Straße Im Möhnetal. Die dort wohnenden Personen stehen unter Verdacht Einbrüche begangen zu haben und Betäubungsmittel in Umlauf zu bringen. Mit Kräften des Einsatztrupps, der Kriminalpolizei, zwei Drogenspürhunden und einer Staatsanwältin wurde das Haus und das Grundstück durchsucht. Dabei konnten die Polizisten Diebesgut sicherstellen, welchen aus verschiedenen Einbrüchen im Kreisgebiet stammt. Außerdem konnte neben kleineren Marihuanamengen auch eine nicht geringe Menge Amphetamine sichergestellt werden. In einem Versteck im Garten fanden die Ermittler einen Vorderlader, eine Gaspistole, einen Wurfstern und mehrere verbotene Messer. Ebenfalls in dem Versteck wurden Teile einer Übungshandgranate und Schwarzpulver festgestellt. Dieses wurden noch gestern von Experten des LKA geprüft. Es handelt sich wahrscheinlich um Schwarzpulver aus "Polenböllern" mit dem ein "größerer Böller" gebaut wurde. Insgesamt wurden bei der Aktion zwei Brüder (27), ein 22-Jähriger, ein 46-Jähriger und ein 50-Jähriger aus Möhnesee sowie ein 48-jähriger Mann aus Soest zunächst mit zur Wache genommen. Hier wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Fünf der Tatverdächtigen wurden am Donnerstag wieder entlassen. Die beiden 27-jährigen Brüder befinden sich noch für weitere Vernehmungen in polizeilicher Obhut. Außerdem konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden welches in den nächsten Wochen noch ausgewertet werden muss. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell