Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Betrunken frontal in den Gegenverkehr

Wickede (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr, befuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Wickede den Waltringer Weg in Richtung Wickede. In einer leichten Rechtskurve fuhr sie geradeaus in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Renault einer 25-jährigen Frau aus Wickede zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 25-Jährigen auf den Gehweg geschleudert. Daraufhin traf der Wagen der 60-Jährigen, einen ebenfalls in Richtung Waltringen fahrenden, 37-jährigen Volvo-Fahrer vom Möhnesee. Auch dieser Wagen wurde durch den Unfall beschädigt. Die 60-jährige Frau aus Wickede wurde leichtverletzt ins Werler Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und untersagten ihr das weitere Führen von erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. (reh)

