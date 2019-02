Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: Sonntag, 10. Februar 2019

Wickede - Schülerin angefahren und geflüchtet Eine 11jährige Schülerin aus Wickede war am Donnerstag, gegen 07.10 Uhr zu Fuß auf der Mittelstraße / Schmiedeweg unterwegs. In Höhe der Einmündung Mittelstraße / Schmiedeweg wollte das Mädchen die Mittelstraße in südlicher Richtung überqueren. Als sich die junge Dame auf der Mitte der Fahrbahn befand, näherte sich über die Mittelstraße aus Richtung Ruhrstraße ein schwarzer Pkw in zügiger Fahrt. Die Schülerin wurde auf der Mittelstraße von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Schmiedeweg ohne dass sich der Fahrer um das Kind kümmerte. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, möge sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922-91000 melden. (AG)

Werl-Sönnern - Einbruch in ein Wohnhaus Im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 19.00 Uhr am Freitag, wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchwühlten die Wohnräume. Mit Bargeld als Beute, konnten sie anschließend unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (AG)

Lippetal - Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss Ein alkoholisierter Beckumer befuhr am Sonntag um 00:55 Uhr die L 808 von Herzfeld kommend in FR Beckum. Eingangs einer Rechtskurve gerät er auf die linksseitige Bankette wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Im weiteren Verlauf befährt er den linken Straßengraben und prallt dort vor eine Kurvenwarntafel. Bei der anschließenden Fahrt in den linken Straßengraben dreht sich der der Pkw um 180 Grad und bleibt dort beschädigt im Straßengraben liegen. Der Unfallfahrer kann sich nicht eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und muss durch die Feuerwehr geborgen werden. Nach dem Transport ins Krankenhaus wurde Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (GS)

Werl - Wohnungseinbruch Bislang unbekannte Täter hebelten am Samstag zwischen 15:40 Uhr und 22:50 Uhr die Terrassentür an der Südseite eines Hauses in der Benditstraße auf und durchwühlten Wohn- und Schlafzimmer. Dort wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (GS)

Hinweise an die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922 - 91000

Soest - Diebstahl aus Fahrzeug

Am Samstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 23:15 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrertür eines VW Golf einer 26-jährigen Soesterin durch unbekannte Täter mittels eines Steins eingeworfen. Die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche wurde samt Inhalt entwendet. (GS)

Hinweise an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 - 91000

Rüthen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Eine 20 jährige Kia-Fahrerin aus Winterberg kam am Samstag um 20:10 Uhr auf der Straße "Tünsberg" aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Die Fahrzeugführerin wurde in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro. (GS)

Soest - Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter am Fensterrahmen des Küchenfensters eines Einfamilienhauses in der Bördenstraße gehebelt. Zudem wurde die Scheibe eingeschlagen, so dass durch Durchgreifen der Fenstergriff entriegelt werden konnte. Augenscheinlich wurde das Erdgeschoss des Einfamilienhauses nach Diebesgut durchsucht. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalwache übernahm die weitere Bearbeitung vor Ort. (GS)

Hinweise an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91000

Soest - Diebstahl mit anschließender Festnahme

Ein 32jähriger Soester wurde am Samstag um 14:15 Uhr dabei beobachtet, wie er Gartengeräte aus einer Gartenhütte im Herbstweg entwendete. Als er entdeckt wurde, floh er zwar zunächst fußläufig vom Tatort, wurde jedoch in der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei angetroffen und durch die Beamten kontrolliert. Bei der Durchsuchung der Person wurden Gartengeräte und Arznei-/ Betäubungsmittel aufgefunden. Die Person wurde vor Ort vorläufig festgenommen. (GS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell