POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Gartentechnik-Geschäft

Lippstadt (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Windmüllerstraße ein. Die Diebe zogen einen Anhänger des Ladens als Sichtschutz vor die große Schaufensterscheibe. Dann schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten eine bislang nicht bekannte Zahl von Kettensägen. Außerdem konnten die Unbekannten die Schlüssel eines Firmentransporters auffinden. Mit diesem schafften die Täter die Beute davon. Etwas kurios ist - sie brachten anschließend das Fahrzeug wieder zurück. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

