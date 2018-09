POL-SO: Soest - Radfahrer verletzt

Soest (ots) - Am Montag, um 22:35 Uhr, kam es an der Einmündung der Ausfahrt B 475 auf den Opmünder Weg zu einem Unfall. Ein 39-jähriger Mann aus Recklinghausen hatte mit seinem Sattelzug die B475 verlassen und beabsichtigte auf den Opmünder Weg einzubiegen. Dabei übersah er einen 39-jährigen Radfahrer aus Bad Sassendorf. Dieser war stadtauswärts unterwegs. Der Lkw touchierte den Radler und dieser stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1200,- EUR geschätzt. (lü)

