POL-SO: Rüthen-Hemmern - Auto prallt gegen Baum

Rüthen (ots) - Am Freitag, um 11:38 Uhr, kam es auf dem Rüthener Weg zu einem Unfall. Eine 52-jährige Frau aus Rüthen war mit ihrem Volvo in Richtung Hemmern unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie etwa 100 Meter nach einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Hier prallte ihr Auto mit großer Wucht gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug stark deformiert. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Sie wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße blieb für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt. An dem Volvo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

