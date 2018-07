POL-SO: Warstein - Elektrogerät brennt

Warstein (ots) - Am Sonntag, um 12:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Asylunterkunft an der Straße Walkemühle gerufen. Im Zimmer eines Bewohners war ein Elektrogerät in Brand geraten und hatte den darunter liegenden Teppich entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch den Rauch wurden zwei 18-jährige Hausbewohner leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 300,- EUR geschätzt. (lü)

