POL-SO: Wickede - Firmeneinbruch

Wickede (ots) - Zwischen Montag, 16:20 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster zum Bürogebäude eines Kalksandsteinbetriebes an der Westerhaar auf. In den Räumen öffneten die Täter auf der Suche nach Bargeld und Wertsachen gewaltsam Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen wurde aus einer Metallkassette eine noch unbekannte Menge Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell