POL-SO: Soest - Unfallflucht

Soest (ots) - Am Donnerstagnachmittag, um 14:33 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Spielhalle am Overweg zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Bad Sassendorf fuhr mit seinem Peugeot 206 frontal in ein entgegen kommenden Nissan. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 3500,- EUR. Der Peugeot Fahrer wendete sein Auto und flüchtete. Der Fahrer des Nissans notierte das Kennzeichen des Flüchtigen und rief die Polizei. Die Beamten konnten kurz darauf den Fahrer an seinem Wohnort antreffen. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Warum er vom Unfallort flüchtete, konnte bisher nicht geklärt werden. (lü)

