POL-SO: Warstein-Belecke - Einbruch in Elektromarkt (Folgemeldung)

Warstein (ots) - Kurz nach 03:00 Uhr meldeten am vergangenen Freitagmorgen Zeugen einen Einbruch in einen Elektromarkt an der Straße Külbe. Die Täter waren mit einem orangefarbenen Bulli T3 Pritschenwagen rückwärts in den Eingangsbereich gefahren und verschafften sich auf diese Art und Weise Zugang in den Verkaufsraum. Anschließend rannten zwei Männer aus dem Fahrzeug in die Geschäftsräume und warfen Gegenstände aus dem Verkaufsraum auf die Ladefläche des Transporters. Danach flüchteten sie mit dem Fahrzeug auf der B516 in Fahrtrichtung Brilon. Nach ersten Feststellungen wurden bei dem Einbruch etwa 40 bis 50 Laptops unterschiedlicher Marken entwendet. Noch am Freitag wurde das beschädigte Fahrzeug auf der Stefanusstraße in Altenrüthen von Zeugen festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich an dem Bulli keine Kennzeichenschilder. Zur Spurensicherung wurde das Fahrzeug, das nicht als gestohlen im Fahndungssystem einlag, sichergestellt. Jetzt sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen, die den Abstellvorgang, das Umladen des Diebesgutes und den weiteren Fluchtweg der Täter beobachteten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Warstein, Telefon: 02902-91000, entgegen. (fm)

