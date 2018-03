POL-SO: Soest - Fahrzeug übersehen

Soest (ots) - Beim Einbiegen von einer Hauseinfahrt auf den Brüggering übersah am Donnerstag kurz nach 17:00 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin aus Lippstadt das Fahrzeug einer 26-jährigen Soesterin, die den Brüggering in Richtung Kölner Ring befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wurde auf 8500 Euro beziffert. Die 26-Jährige erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

