POL-SO: Lippstadt - Kontrollen in der Innenstadt

Lippstadt (ots) - Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Stadtwacht Lippstadt kontrollierten Polizeibeamte in Zivil und Uniform den Bahnhofsbereich, Grünanlagen und Schulhöfe in der Lippstädter Innenstadt. In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden insgesamt 52 Personen und 16 Fahrräder überprüft. Ziel der Aktion war die Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Bei kaltem Winterwetter wurden keine Straftaten oder Besonderheiten festgestellt. Neben den täglichen Streifen durch die Polizei werden die gemeinsamen Kontrollen auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen wiederholt. (fm)

