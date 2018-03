POL-SO: Lippstadt Hellinghausen - Schwächeanfall

Lippstadt (ots) - Am Donnerstag kam es um 13:41 Uhr zu einem Unfall an der Friedhardtskirchener Straße. Eine 70-jährige Frau aus Bad Sassendorf war in Fahrtrichtung Lippstadt unterwegs. Der Dame wurde es während der Fahrt schlecht. Sie nahm sofort den Fuß vom Gas und bremste den Volvo auf etwa 20 Stundenkilometer ab. Dann fuhr sie das Auto gegen einen Baum. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde aufgrund des "Schwächeanfalls" in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (lü)

