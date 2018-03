POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Anbau ausgebrannt

Warstein (ots) - Gegen 05:40 Uhr wurde am Donnerstag der Brand in dem Anbau eines Einfamilienhauses in der Straße Alter Landweg gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war es in dem Wintergartenähnlichen Raum zum Ausbruch des Feuers gekommen. Dort gelagerte Gegenstände wurden durch die Flammen stark beschädigt oder vernichtet. Durch Feuer und Rauch wurde die Giebelseite des gesamten Hauses ebenfalls massiv beschädigt. Der Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen auf etwa 100000 Euro beziffert. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Brandsachbearbeiter begannen mit der Ermittlungen zur Ursache des Brandes. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

