POL-SO: Soest - 22-Jähriger Frau Handy geraubt

Soest (ots) - Unter dem Vorwand gemeinsam eine Zigarette zu rauchen und miteinander zu reden lockte am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Warstein eine 22-jährige Frau aus ihrer Wohnung in der Schlesischen Straße nach draußen. Da man sich von Früher kannte, kamen der jungen Frau auch keine Bedenken. Nachdem ein paar Worte auf der Straße gewechselt worden waren, griff der 21-Jährige die Frau körperlich an. Dabei erhielt er von zwei weiteren, jungen Männern Unterstützung. Die Männer schlugen und traten auf die Frau ein und entwendeten das Handy, das ihr während der Auseinandersetzung auf die Straße gefallen war. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde noch in den Abendstunden in seiner Wohnung in Warstein festgenommen. Bei der Suche nach Beweismitteln und dem Handy wurden bei ihm noch etwa 20 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt. Das gestohlene Handy wurde nicht aufgefunden. Der Tatverdächtige bestritt die Tat in seiner Vernehmung. Die Mittäter wurden noch nicht ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen den einschlägig vorgestraften 21-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell