POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Kellerbrand

Möhnesee (ots) - Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit führte eine Zigarettenkippe in einem Plastikeimer am Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße Sommerfeld. Bei dem Schwelbrand, der eine starke Rauchentwicklung verursache, wurde eine 40-jährige Bewohnerin verletzt. Sie wurde mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Außerdem entstand im Keller, im Treppenhaus und an der Fassade des Hauses durch den Rauch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (fm)

