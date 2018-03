POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Brand im Vereinsheim (Folgemeldung)

Lippstadt (ots) - Kurz nach 20:00 Uhr meldete am Mittwoch eine Zeugin den Brand eines Vereinsheimes am Delbrücker Weg. Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt. Nach ersten Feststellungen durch die Brandsachbearbeiter der Kriminalpolizei war das Feuer im Dachstuhl des Vereinsheimes ausgebrochen. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an. (fm)

