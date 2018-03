POL-SO: Warstein-Suttrop - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warstein (ots) - Eine Gummimatte, die sich unter dem Bremspedal des Fahrzeuges einer 73-jährigen Autofahrerin aus Warstein verklemmt hatte, führte am Mittwoch gegen 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Franz-Hegemann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Verlassen des Parkplatzes wollte sie hinter dem stehenden PKW einer 41-jährigen Autofahrerin aus Eschede halten. Die Gummimatte war im Weg, so dass die 73-Jährige auf den PKW der 41-Jährigen auffuhr. Diese wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden betrug etwa 3000 Euro. (fm)

