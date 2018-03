POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Brand im Sportheim

Lippstadt (ots) - Kurz nach 20:00 Uhr meldete am Mittwoch eine Zeugin den Brand eines Sportheimes am Delbrücker Weg. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20000 Euro entstand. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandsachbearbeiter der Kriminalpolizei haben am Donnerstagmorgen mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Zeugen, die Hinwiese auf die Entstehung oder den Verlauf des Brandgeschehens geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Lippstadt in Verbindung zu setzen. Telefon: 02941-91000. (fm)

