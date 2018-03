POL-SO: Möhnesee-Delecke - Aggressiv unter Drogeneinfluss

Möhnesee (ots) - Am Mittwoch kam es um 12:50 Uhr auf der Arnsberger Straße zu einem Unfall. Eine 44-jährige Frau aus Meschede war mit ihrem Mercedes in Richtung Arnsberg unterwegs. Nach ihren Angaben wurde sie kurz nach dem Hevebecken trotz Gegenverkehrs von einem Opel Astra überholt. Der 37-jährige Astra Fahrer aus Arnsberg scherte direkt vor dem Mercedes wieder ein und zwang die Fahrerin zu bremsen. Als diese sich dann mit hupen und Gesten über das Fahrmanöver des Vordermannes beschwerte, trat dieser unvermittelt heftig in die Bremse. Dadurch kam es zu einem Auffahrunfall mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 7000,- EUR. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Arnsberger. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Er wird sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. (lü)

