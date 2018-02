POL-SO: Welver-Schwefe - Glätteunfall

Welver (ots) - Am Mittwochmorgen kam es um 07:24 Uhr zu einem Unfall zwischen Einecke und Schwefe. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Welver war mit ihrem Nissan Micra in Richtung Schwefe unterwegs. Sie war auf der schneebedeckten Straße wahrscheinlich zu schnell und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und landete schließlich auf dem Fahrzeugdach im Straßengraben. Durch den Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8200,- EUR geschätzt. (lü)

