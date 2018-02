POL-SO: Bad Sassendorf - Einbruch in Teehaus

Bad Sassendorf (ots) - Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe an dem Teehaus im Kurpark ein. Sie öffneten den Fensterflügel und stiegen in das Gebäude ein. Hier suchten sie in allen Schränken nach Wertsachen. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme konnten noch keine detaillierten Angaben zum Umfang des Diebesgutes gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

